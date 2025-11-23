VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Stuttgarter Signal an die Konkurrenz

Dass der VfB Stuttgart fußballerisch mit den Topteams der Liga mithalten kann, war schon vor diesem Wochenende keine neue Erkenntnis – das zeigte die Mannschaft bereits im Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:3). Nun aber gab es bei Borussia Dortmund nicht nur warme Worte im Anschluss, sondern durch das 3:3-Unentschieden auch Zählbares. Der Punktgewinn kam zwar auf den letzten Drücker zustande, glücklich war er aber mitnichten: Der VfB versteckte sich beim BVB nie, verteidigte über die gesamte Spielzeit mutig nach vorne und agierte durchschlagskräftiger als in einigen anderen Partien dieser Saison. Ganz wesentlich dank Instinktstürmer Deniz Undav, der gleich dreimal abgezockt traf.

Deniz Undav war aus VfB-Sicht mit drei Toren der entscheidende Mann in Dortmund. Foto: Baumann/Julia Rahn Nun wäre die Leistung natürlich auch ohne den späten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit eine ansprechende gewesen. Aber: Dass der Auftritt dieses Mal auch mit einem positiven Ergebnis abgerundet wurde, hat eine nicht zu unterschätzende mentale Komponente: Der VfB hat der Konkurrenz und sich selbst bewiesen, dass er gegen die Topteams nicht nur auf Augenhöhe agieren kann – sondern auch punkten. Und das in einem schwierigen Umfeld, mit einem 0:2-Pausenrückstand, auswärts vor 80.000 Zuschauern, bei einem hoch ambitionierten Gegner. Die Mannschaft darf das Spiel deshalb ohne Zweifel als nächsten Entwicklungsschritt eines fortlaufenden Reifeprozesses verbuchen. Der mentale Rückenwind durch den Punktgewinn eröffnet nun eine große Chance, mit zusätzlichem Selbstvertrauen in die letzten Spiele des Jahres zu gehen – und sich oben festzusetzen. Dass das kein Selbstläufer wird, haben die vielen knappen Partien im bisherigen Saisonverlauf gezeigt. Die Ausgangslage aber ist eine aussichtsreiche.