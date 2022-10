„So darf man in unserer Situation nicht auftreten“

Am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga gastierte der VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund – und kam beim 0:5 in Westfalen gehörig unter die Räder. Wir haben nach der Partie die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Interimstrainer Michael Wimmer: „Wir wollten mit breiter Brust auftreten, das ist uns nicht gelungen. Mit Ball haben wir es ganz ordentlich gemacht, aber nicht mit der letzten Überzeugung. Defensiv war es nicht gut, wir waren in keiner Phase kompakt, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient für Dortmund.“

BVB-Coach Edin Terzic: „Wir hatten ein richtig gutes Gegenpressing, es waren nur Team-Tore. Wir haben als Team die Bälle erobert und kombiniert. Das war richtig gut, und trotzdem wissen wir, was in der letzten Woche passiert ist. Wir müssen weitermachen, weiter Gas geben und dürfen nicht zu viel loben.“

VfB-Torhüter Florian Müller: „Wir hatten eine gute Woche und wollten mutig sein. Das waren wir auch, aber nur nach vorne, da haben wir gut mitgespielt. Aber wir haben gar nicht verteidigt. So darf man in unserer Situation nicht auftreten.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton: „Es ist hart, wenn man 5:0 verliert. Aber wir haben es eben defensiv überhaupt nicht gut gemacht, die Räume für Dortmund waren viel zu groß. Wir müssen das Spiel klar analysieren. Am wichtigsten sind die Spiele gegen die direkten Konkurrenten. Jetzt kommt Augsburg. Da müssen wir eine andere Leistung zeigen, vor allem defensiv.“

