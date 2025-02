VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: So blickt Waldemar Anton auf seinen bitteren Tag gegen den VfB

So blickt Waldemar Anton auf seinen bitteren Tag gegen den VfB

Waldemar Anton hängt mit dem BVB im Tabellenmittelfeld der Bundesliga fest.

Ein Eigentor, laute Pfiffe und die zweite Niederlage gegen den VfB: Der frühere Stuttgarter Kapitän spricht über das Spiel gegen seine Ex-Mannschaft, aus der nach Abpfiff anders als in den sozialen Medien keine Schadenfreude kommt.









Die Pfiffe waren nicht so laut wie im Hinspiel, was aufgrund der numerischen Unterzahl der VfB-Fans im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auch auf der Hand lag. Aber die Unmutsbekundungen hallten deutlich hörbar durch die Arena: Wann immer BVB-Innenverteidiger Waldemar Anton im Duell mit seinem Ex-Verein an den Ball kam, quittierten weite Teile der 8000 Stuttgarter Anhänger das mit einem gellenden Konzert. Der Tag verdeutlichte abermals: Der Abgang des früheren Kapitäns im vergangenen Sommer nach vorherigen Treuebekenntnissen ist für viele Fans nach wie vor ein Thema und nicht abgehakt.