VfB Stuttgart bei Borussia Dortmund: Heimlicher Matchwinner? Kovac lobt Nübel

Über den Man of the Match konnte es keine zwei Meinungen geben – Deniz Undav hatte den VfB Stuttgart mit seinen drei Toren zum 3:3 bei Borussia Dortmund geschossen. Womöglich wäre es aber gar nicht zu dem Punktgewinn und späten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit gekommen, wenn nicht ein anderer Stuttgarter einen ganz starken Tag erwischt hätte: Torhüter Alexander Nübel entschärfte mehrere aussichtsreiche BVB-Chancen und hatte so maßgeblichen Anteil am Punktgewinn.

„Herausragend“: Nübel pariert gegen Karim Adeyemi Das sah auch der Dortmunder Trainer Niko Kovac so, der Nübel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gleich zweimal unaufgefordert für dessen Aktionen lobte. Gegen den freistehenden Karim Adeyemi habe der VfB-Keeper in der 83. Minute „herausragend gehalten“. Auch auf eine Gelegenheit von Maximilian Beier ging Kovac ein, „wo Maxi ein bisschen nachstochert und Alexander Nübel den Ball sehr gut hält.“ Bei den Dortmunder Toren war Nübel indessen machtlos – sodass der VfB-Keeper, der sich seit Wochen in starker Form befindet, trotz der drei Gegentreffer auf einen gelungenen Nachmittag zurückblicken konnte.