VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: „Weltklasse“ – VfB-Fans feiern Alexander Nübel

15 Stuttgart-Keeper Alexander Nübel zeigte eine überragende Leistung gegen Leverkusen. Foto: AFP/INA FASSBENDER

Zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart geht es diesmal überraschend unspektakulär zu. Im Netz huldigen die Fans der Schwaben vor allem einen Spieler.









Kein Spektakel, kein Sieger: Vizemeister VfB Stuttgart und Double-Gewinner Bayer Leverkusen treten nach einem überraschend trägen Topspiel in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die beiden Spitzenteams der Vorsaison trennten sich am Freitagabend in Leverkusen trotz klarem Chancenplus für die Werkself bei hitziger Atmosphäre 0:0 und drohen den Titelkampf bereits früh aus den Augen zu verlieren.