19 Der Schlusspunkt eines fulminanten Spiels: Leverkusens Robert Andrich (Dritter von rechts) trifft gegen den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter führen in Leverkusen bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit. Doch die Spitzenpartie endet 2:2. Danach gibt es Lob für die Mannschaften – und Kritik am Schiedsrichter.









Pascal Stenzel wird diese Szene wohl nicht so schnell aus dem Kopf bekommen. Er foulte auf der rechten Abwehrseite etwas ungeschickt in der Nachspielzeit, was Bayer Leverkusen die letzte Chance ermöglichte, um gegen den VfB Stuttgart auszugleichen. Der eingewechselte Florian Wirtz gab den Freistoß herein – und tatsächlich traf Robert Andrich noch zum 2:2-Endstand. In der sechsten Minute der Nachspielzeit. Und nicht nur der kurz zuvor eingewechselte Stenzel stand fassungslos da.