VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Guirassy und Ito im Pokal dabei? Das sagt Hoeneß

1 Kehren Guirassy und Ito gegen Leverkusen zurück? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB bekommt zwei Leistungsträger zurück – vielleicht sogar schon am Dienstag gegen Leverkusen. Trainer Hoeneß will mit dem Duo nach dessen strapaziösen Länderspielreisen aber erst noch sprechen.









Die Fußball-Nationalspieler Serhou Guirassy und Hiroki Ito stehen dem VfB Stuttgart womöglich schon im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen am Dienstag wieder zur Verfügung. „Wir sind zuversichtlich, dass beide im Kader stehen“, sagte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des VfB in der Bundesliga beim SC Freiburg am Samstag. Sollte die Rückreise nach Deutschland planmäßig verlaufen, müsse man natürlich aber erst noch schauen, „wie sie sich mental und körperlich fühlen“, erklärte Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß.