VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen: Fluch beendet – VfB gewinnt eindrucksvoll beim Angstgegner

Der VfB Stuttgart trat am Samstagabend in der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen an. Gegen die gab es unter Sebastian Hoeneß bisher wenig zu holen. Das änderte sich.
Ein völlig entfesselter VfB Stuttgart hat seinen „Angstgegner“ Bayer Leverkusen mit reichlich DFB-Power in eindrucksvoller Manier besiegt - und Big Points im Kampf um die Königsklasse gesammelt. Die Schwaben ließen dem Vizemeister beim 4:1 (4:0) im Bundesliga-Topspiel keine Chance und zogen im Rennen um die Champions League mit Leverkusen gleich (beide 29 Punkte).