Das drohende Wetterchaos in Teilen Deutschlands wirkt sich auch auf die Reiseplanung der Stuttgarter aus. Trainer Sebastian Hoeneß erklärt die vorzeitige Anreise.

Mit Blick auf das befürchtete Wetterchaos in den nächsten Tagen geht der VfB Stuttgart bei seiner Reiseplanung lieber auf Nummer sicher. „Wir haben entschieden, einen Tag vorher zu fliegen, um zu vermeiden, dass aufgrund der Witterung irgendetwas schiefläuft“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

Bei Abendpartien gebe es sonst durchaus auch die Überlegung, erst am Vormittag des Spieltags anzureisen, erklärte Hoeneß. Auf den Weg nach Leverkusen machen sich die Schwaben nun aber schon am Freitag. Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage in Teilen des Landes eine extreme Wetterlage mit heftigen Schneefällen voraus.

Hoeneß wartet auf ersten Sieg gegen Leverkusen

Gegen die Werkself beginnt für den VfB die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga. Der Rückstand auf den Tabellendritten und damit die Champions-League-Spiel-Plätze beträgt drei Punkte.

Gegen Leverkusen hat Hoeneß in elf Pflichtspielen als Trainer bisher noch nie gewonnen – weder mit den Stuttgartern noch mit seinem Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim. Er reise dennoch mit einem guten Gefühl an, erklärte der 43-Jährige. Sein Team rechne sich trotz der zuletzt schwachen Bilanz gegen Bayer etwas aus.