24 Von 1980 bis 1996 spielte Günther Schäfer (links) für den VfB und wurde zweimal Deutscher Meister. Später war er unter anderem Fanbetreuer, Co-Trainer und Leiter der Fußballschule. Derzeit fungiert er beim VfB als Teammanager. Foto: Baumann

Wenn der VfB Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld gastiert, kommt es für mehrere Spieler zu einer Begegnung mit der eigenen Vergangenheit: Aus dem Stuttgarter Kader haben Pascal Stenzel und Roberto Massimo schon auf der Alm gespielt, auf der Gegenseite trug Bielefelds Routinier Gonzalo Castro bis zum vergangenen Sommer drei Jahre lang das Trikot mit dem Brustring.

Die drei Profis sind längst nicht die einzigen Akteure mit Verbindungen zu beiden Clubs: Mehrere ehemalige Bundesliga-Spieler wie Heiko Gerber oder Silvio Meißner sind in ihrer Karriere sowohl für den VfB als auch die Arminia aufgelaufen – und auch ein Trainer stand bereits für beide Vereine an der Seitenlinie. In unserer Bildergalerie haben wir die Bundesliga-Protagonisten mit Bielefelder und Stuttgarter Vergangenheit zusammengestellt. Viel Spaß beim Durchklicken.