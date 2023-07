1 Gegen den VfL Bochum werden im neuen Unterrang der Haupttribüne erstmals VfB-Fans sitzen. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am Mittwoch startet der Mitglieder-Vorverkauf für das Auftaktspiel gegen den VfL Bochum – mit Plätzen im Unterrang der Haupttribüne und in der Cannstatter Kurve. Wie stehen die Chancen für Nicht-Mitglieder?









Knapp vier Wochen noch, dann startet der VfB Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Das Heimspiel gegen den VfL Bochum am 19. August (15.30 Uhr) ist zugleich die erste Partie, bei der im umgebauten Unterrang der Haupttribüne Plätze für Zuschauer zur Verfügung stehen. Zumindest teilweise: Freigegeben sind in der Hinrunde die seitlichen Bereiche etwa ab Höhe des Strafraums.