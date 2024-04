28 Trainer Sebastian Hoeneß (li.) und Torhüter Alexander Nübel arbeiten beim VfB Stuttgart weiter zusammen. In unserer Bildergalerie blicken wir auf den aktuellen VfB-Kader und die Vertragslaufzeiten der Spieler. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der Trainer Sebastian Hoeneß freut sich über den Verbleib des Torhüters Alexander Nübel. Doch nicht nur wegen dieser Personalie scheint der VfB Stuttgart für neue Herausforderungen schon recht gut aufgestellt.









Selbst bei einem, der künftig gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben wird, kam die Nachricht gut an. „Nur Gewinner in der Konstellation“ sah Thomas Tuchel mit Blick auf die Tatsache, dass Alexander Nübel seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert hat, von den Münchnern aber bis 2026 weiter an den VfB Stuttgart ausgeliehen wird. Noch viel größer als beim am Saisonende scheidenden Bayern-Trainer war die Freude bei seinem Stuttgarter Kollegen.