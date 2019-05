VfB Stuttgart Aufsichtsrat stärkt Wolfgang Dietrich den Rücken

«Der Aufsichtsrat ist mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen Saison in hohem Maße unzufrieden. Er ist aber der Überzeugung, dass die im Februar eingeleitete Neu-Ausrichtung des Sportbereichs die Voraussetzungen für eine positive sportliche Entwicklung gewährleisten», hieß es in einer am Donnerstag auf der Club-Homepage veröffentlichten Stellungnahme zu der Sitzung vom Mittwochabend. Dabei stellte sich auch der neue Trainer Tim Walter vor.

Dietrich steht seit Monaten in der Kritik. Viele Anhänger fordern seinen Rücktritt, zuletzt sprach sich auch Ex-Weltmeister Thomas Berthold für diesen Schritt aus. Der 70 Jahre alte Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende der VfB Stuttgart 1893 AG schloss dies zuletzt mehrfach aus und bekam dafür nun vor der Mitgliederversammlung am 14. Juli Rückendeckung.