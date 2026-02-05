VfB Stuttgart: Auf einem Spitzenplatz in der Ewigen Tabelle des DFB-Pokals

Der VfB Stuttgart steht auch in der Ewigen Tabelle des DFB-Pokals sehr gut da. Welche Hürde es vor einer möglichen Rückkehr nach Berlin zu überwinden gilt, entscheidet sich bald.
Der Einzug des VfB ins Halbfinale des DFB-Pokals durch das 3:0 beim Zweitligisten Holstein Kiel, er soll möglichst nur eine weitere Durchgangsstation für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß mit dem Ziel einer erneuten Teilnahme am Endspiel sein. Welche Hürde es vor einer möglichen Rückkehr nach Berlin zu überwinden gibt, diese Frage klärt sich am 22. Februar (17.15 Uhr) mit der Auslosung der Runde der letzten Vier im ZDF.