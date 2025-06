Nach dem Pokalfinale ist vor der ersten Pokalrunde. Seit dem Wochenende steht fest, wer in der DFB-Pokalsaison 2025/26 alles teilnimmt. 32 Teilnehmer aus Topf eins, dem Profitopf, sowie 32 Mannschaften aus dem Amateurtopf. In Runde eins treffen bekanntlich Profis auf Amateure.

Ausgelost werden die 32 Spiele der ersten Hauptrunde am 15. Juni ab 17.15 Uhr im Fußballmuseum in Dortmund (ZDF). Die ersten Hauptrunde steigt von 15. bis 18. August, das Finale findet am 23. Mai 2026 in Berlin statt. Als amtierender Pokalsieger steigt der VfB Stuttgart verspätet in den Wettbewerb ein, da er am ersten Pokal-Wochenende im Supercup auf Bayern München trifft. Die erste Pokalrunde ist für die Stuttgarter für den 26. oder 27. August vorgesehen.

Für den Sieg in der ersten Pokalrunde gibt es rund 200 000 Euro an Prämien. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die möglichen Gegner des VfB – darunter einige Exoten. Viel Spaß beim Durchklicken!