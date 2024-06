16 Hiroki Ito und Waldemar Anton verlassen den VfB Stuttgart durch vertraglich festgeschriebene Ausstiegsklauseln. Foto: Baumann

Hiroki Ito ist schon weg, Waldemar Anton so gut wie, Serhou Guirassy dürfte der Nächste sein, der den VfB verlässt. Angesichts der prominenten Abgänge werfen wir einen Blick auf die größten Millionen-Transfers der VfB-Geschichte.









Wenn der VfB Stuttgart in der kommenden Saison in der Champions-League an den Start geht, wird er auf einige Stützen der vergangenen Spielzeit verzichten müssen. Die sportlich historische Saison 2023/24 hat für den Verein nämlich nicht nur positive Folgen. Denn neben dem bereits feststehenden Transfer von Hiroki Ito zum FC Bayern München für eine Sockelablöse von 23,5 Millionen Euro ist nun auch der Abgang von Kapitän Waldemar Anton zu Borussia Dortmund beschlossene Sache. Lediglich die offizielle Verkündigung der beiden Vereine steht noch aus.