1 VfB-Profi Angelo Stiller Foto: Christian Charisius/dpa/Christian Charisius Angelo Stiller ist Stammkraft beim VfB und hat einen Wechsel vor der WM auch deswegen ausgeschlossen. Dass er nach Nordamerika gehen wird, ist für ihn aber schon sicher.







Nationalspieler Angelo Stiller will eines Tages noch nach Amerika wechseln und in der Major League Soccer Fußball spielen. „Am Ende meiner Karriere will ich unbedingt in den USA, in der MLS, spielen. Dieser Plan, dieses Ziel steht zu 100 Prozent“, sagte der Profi des VfB Stuttgart der „Sport Bild“. Stiller ist 24 Jahre alt, bis zu einem Aufbruch in die Liga, in der seit kurzem Thomas Müller für die Vancouver Whitecaps aufläuft und Marco Reus für Los Angeles Galaxy aktiv ist, werden noch einige Jahre vergehen.