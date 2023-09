In wenigen Tagen geht es los. Am Freitag, dem 29. September, kommt die neueste Version der Videospielreihe EA Sports FC, ehemals Fifa, auf den Markt. Wer nicht so lange warten will, kann EA Sports FC 24 mit „Early Access“ gegen einen Aufpreis schon von diesem Freitag (22. September) an spielen.

Über Einzelheiten des Videospiels ist bereits einiges bekannt, etwa welche Werte die Spieler im beliebten Spielmodus Ultimate Team haben. Die genauen Ratings können auf der Webseite von Electronic Arts eingesehen werden.

Drei Spieler des VfB II mit dabei

Neben den 28 Spielern der Profimannschaft des VfB sind in Ultimate Team auch drei Akteure der zweiten Mannschaft zu finden: Jordan Meyer, Leonhard Münst und Momo Cissé. Meyer hat mit 59 das schlechteste Rating aller VfB-Spieler, Münst und Cissé bringen es jeweils auf eine Gesamtbewertung von 60.

Fünf VfB-Spieler haben in EA Sports FC 24 eine Gesamtbewertung von 75 oder mehr und damit in Ultimate Team eine Goldkarte. Wer diese sind, wie sich das Rating der VfB-Profis im Vergleich zum Vorjahr verändert hat und welcher Spieler mit einem Gesamtwert von 77 den höchsten aller VfB-Spieler hat, erfahren Sie in der Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!