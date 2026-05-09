15 Durch den Sieg gegen Bayer Leverkusen hat der VfB beste Karten im Rennen um die Champions League. Foto: Baumann/Hansi Britsch 15 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Schritt fehlt noch: Bei folgenden Konstellationen und Ergebnissen macht der VfB Stuttgart am letzten Spieltag in Frankfurt den Einzug in die Königsklasse klar.







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Der VfB Stuttgart hat den Einzug in die Champions League durch das 3:1 (2:1) gegen Bayer Leverkusen in der eigenen Hand – muss am letzten Spieltag bei Eintracht Frankfurt aber noch einen Schritt gehen, um die punktgleiche TSG Hoffenheim (61 Punkte, fünf Treffer schlechtere Tordifferenz) sowie Bayer Leverkusen (58 Punkte) hinter sich zu lassen. Ein Überblick über alle Szenarien. Der VfB bleibt Vierter und zieht in die Königsklasse ein, wenn…