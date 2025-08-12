VfB Stuttgart: Alexander Wehrle kündigt weitere Transfers an

Der VfB will sich in der Offensive in jedem Fall noch verstärken – und die Neuen werden „weniger 17-, 18- oder 19-Jährige“ sein, wie der Vorstandschef betont.

Noch hat das Wechselfenster fast drei Wochen geöffnet, beim VfB Stuttgart aber ist man mit dem Verlauf des Transfersommers zum jetzigen Stand bereits zufrieden. „Wir sind relativ weit, haben den Kader weitgehend zusammengehalten und ein paar Spieler dazu bekommen, die auch alle im Trainingslager dabei waren. Das ist auch immer wichtig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle im Talk „PubCannstatt“ unserer Redaktion.

Bei den bisherigen vier Neuverpflichtungen fällt auf, dass drei von ihnen in die Kategorie jung und entwicklungsfähig fallen: Offensivakteur Noah Darvich (18), Flügelstürmer Lazar Jovanovic (18) und Zentrumsspieler Chema Andrés (20). Einzig Rechtsverteidiger Lorenz Assignon (25) hat schon einige Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel und kostete den VfB auch eine Ablöse von rund elf Millionen Euro.

Fabio Vieira steht auf dem VfB-Zettel

Der Fokus auf die Jugend ist dabei ein bewusster. „Wenn man die Transferperioden im Sommer 2023 und 2024 anschaut“, sagt Wehrle, „haben wir immer junge und entwicklungsfähige Spieler geholt, die vielleicht nicht jeder im Fokus hatte.“ Man habe auch jetzt schon gute Ansätze von den Neuen gesehen, an denen der VfB noch Freude haben werde, so der Vorstandschef.

Alexander Wehrle am Montagabend in der Alten Schule in Stuttgart-Gablenberg mit unseren Redakteuren Philipp Maisel (links) und Dirk Preiß (rechts) Foto: Baumann

Zugleich steht außer Frage, dass eine konkurrenzfähige Mannschaft auch die nötige Erfahrung und Reife benötigt. Soforthilfen, die ihre Leistungsfähigkeit auf hohem Niveau schon über Jahre nachgewiesen haben. Das gilt insbesondere nach dem Abgang von Enzo Millot, der in der Kreativabteilung im zentralen offensiven Mittelfeld eine Lücke gerissen hat. Wird der VfB hier deshalb nochmals nachlegen? „Ja, klar“, bestätigt Wehrle. „Das ist unser Ziel, definitiv. Da werden wir auch noch was machen.“ Man lasse sich jedoch nicht unter Druck setzen: „Es muss passen.“

Das Profil allerdings ist bereits klar: Kommen soll weniger ein weiterer Perspektivspieler, eher ein gestandener Profi: „Die Ziele, die wir auf dem Transfermarkt jetzt noch vor uns haben, werden weniger 17-, 18- oder 19-Jährige sein. Sie müssen aber auch keine 35 sein. Es gibt ja auch noch was dazwischen“, so der Stuttgarter Vorstandschef, der ankündigt: „Da kommen sicher noch ein, zwei Spieler, die schon in europäischen Ligen nachgewiesen haben, dass sie definitiv Fußball-Bundesliga spielen können.“ Kein Geheimnis ist, dass man sich in Gesprächen mit dem FC Arsenal über eine Verpflichtung von Fabio Vieira (25) für das Mittelfeld befindet. Die 30 Millionen Euro aus dem Millot-Transfer will der Verein nach Informationen unserer Redaktion aber nicht eins-zu-eins in einen neuen Spieler investieren, vielmehr liegt die Vorstellung bei maximal 20 Millionen.

Schließlich ist nach dem Weggang von El Bilal Touré (Leihende) auch ein vierter Stürmer noch im Fokus der Stuttgarter Transferbemühungen. „Es wird wieder eine lange Saison mit vielen, vielen Spielen“, sagt Wehrle mit Blick auf die Mehrfach-Belastung durch die Europa League. „Deswegen brauchen wir auch einen breiteren Kader. Und deswegen werden wir auch noch was machen.“