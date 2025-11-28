VfB Stuttgart: Alexander Wehrle kritisiert Zustände in Deventer scharf

17 Nach dem deutlichen und hochverdienten 4:0 des VfB Stuttgart holte VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle zum großen Rundumschlag aus. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann 17 Bilder - Fotostrecke öffnen Klare Kante: VfB-Boss Alexander Wehrle hat in einem Rundumschlag die Zustände in Deventer scharf kritisiert. Wir zeigen die Aussagen im Video.







Link kopiert



„So etwas habe ich noch nie erlebt. Stellen Sie sich mal vor, sie steigen aus dem Bus aus und kassieren sofort einen Knüppel in den Rücken oder den Nacken. Das geht überhaupt nicht!“, kritisierte Alexander Wehrle die Vorkommnisse am Fan-Meetingpoint in Deventer. Bei der Ankunft der organisierten Szene war es zu bedrückenden Szenen gekommen. Videos im Netz dokumentieren die Vorfälle. In der Folge traten weite Teile der rund 500 angereisten Fans wieder die Heimreise an.