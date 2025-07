Der Auftakt für die Stuttgarter Nationalspieler war ein Termin zum Wohlfühlen. Nach den obligatorischen Leistungsdiagnostik-Tests ging es für Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav, Ermedin Demirovic und Alexander Nübel ins Max-Graser-Stadion nach Fellbach. Hände schütteln, Autogramme schreiben, Selfies schießen.

„Der Urlaub war gut, aber ich muss sagen: Nachdem ich die Kollegen schon auf dem Platz gesehen habe, hat es bei mir schon ganz schön gekribbelt“, gab Keeper Alexander Nübel Einblick. „Ich freue mich jetzt, wieder ein paar Bälle fangen zu können“, sagte Nübel, der an diesem Sonntag erstmals wieder in Trainingskleidung am Clubgelände auf dem Rasen stehen soll.

Das gilt auch für seine Kollegen, auch wenn der komplette Einstieg ins Teamtraining erst am Montag erfolgen soll. Nübel richtete den Blick sogleich nach vorn. Der ambitionierte Torhüter nahm den Pflichtspielauftakt gegen den FC Bayern München (16. August, 20.45 Uhr in Stuttgart) ins Visier.

„Ich freue mich extrem darauf, den Supercup zuhause spielen zu dürfen. Gegen die Bayern bei uns im Stadion, das wird ein mega Spiel. Wir standen schon letztes Jahr im Supercup, dieses Jahr wollen wir den Titel unbedingt mal holen“, lautete die selbstbewusste Ansage des Nationaltorhüters vor den rund 4000 VfB-Fans in Fellbach. Gelänge es den Schwaben, so wäre es der zweite Supercup seit dem Erfolg 1992. Damals gewannen die Stuttgarter als frischgebackener Meister mit 3:1 gegen den Pokalsieger Hannover 96, der damals Zweitligist war.