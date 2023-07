Am Sonntagabend sind die letzten Details geklärt worden. Nun ist klar: Vorbehaltlich der medizinischen Untersuchung hat der VfB Stuttgart einen neuen Torhüter. Alexander Nübel kommt auf Leihbasis vom FC Bayern, in den vergangenen beiden Jahren war er bereits an AS Monaco ausgeliehen.

Als Stammkraft im VfB-Tor folgt der 26-Jährige auf Florian Müller und Fabian Bredlow, die in der vergangenen Saison im Kasten standen – aber beide nicht restlos überzeugten. Nun also soll Alexander Nübel für Sicherheit in der letzten VfB-Reihe sorgen.

Zum Stuttgart-Start des Ex-Schalkers blicken wir auf die Stammkeeper des VfB in den vergangenen rund 25 Jahren und fangen bei Franz Wohlfahrt an, der 1997 mit dem Club den DFB-Pokal gewonnen hat.

Wer stand nach dem Österreicher noch alles als Nummer eins im Stuttgarter Tor? Die Antwort gibt es in unserer Bildergalerie. Viel Spaß damit!