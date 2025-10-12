VfB Stuttgart: 5:4 nach 0:4 – völlig verrücktes Spiel der VfB-Frauen

Nach diesem Sieg sah es lange Zeit nicht aus: Das Frauenteam des VfB beweist Moral und setzt sich in der Spitzengruppe der zweiten Liga fest.
Sie lagen sich in den Armen, jubelten und hüpften: Die Frauen des VfB Stuttgart feierten am Sonntagnachmittag in der zweiten Liga im Bruchwegstadion einen 5:4-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05, nach dem es lange Zeit überhaupt nicht ausgesehen hatte. Nach 32 Minuten nämlich war das Team von Trainer Heiko Gerber bereits scheinbar aussichtslos mit 0:4 zurückgelegen.