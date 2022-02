13 2015 klappte es für den VfB Stuttgart am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Rettung. Foto: Baumann/Julia Rahn

Stuttgart - Der VfB Stuttgart steht nach 22 Spieltagen der Saison auf Platz 17, hat erst 18 Punkte gesammelt und läuft Gefahr, zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre aus der Fußball-Bundesliga abzusteigen. Noch aber besteht auch Hoffnung, am kommenden Samstag (15.30 Uhr) soll mit einem Sieg gegen den VfL Bochum eine Aufholjagd begonnen und so der Abstieg noch vermieden werden. Ein Blick zurück beweist: Das ist durchaus möglich.

Immer wieder in den vergangenen rund zehn Jahren bewegte sich der VfB in der heißen Saisonphase nah am Abgrund – zweimal ging’s tatsächlich schief. Aber dreimal gelang auch die Rettung.

Wie stand der VfB Stuttgart in diesen Spielzeiten nach 22 Spieltagen da? Was passierte an Spieltag 23, an dem die Weiß-Roten nun auf den VfL Bochum treffen? Wie war’s in den Abstiegsjahren?

