VfB-Stürmer trifft doppelt: Undav-Sprechchöre in Stuttgart – eine Stadt feiert ihren Helden

Deniz Undav hat Deutschland am Samstagabend gegen die Elfenbeinküste zum Sieg geschossen. In Stuttgart wurde der VfB-Stürmer dafür ausgiebig gefeiert.

Beim Public Viewing im Schlossgarten, vor dem Eiscafé Fragola am Bismarckplatz oder auf der Theodor-Heuss-Straße in der Innenstadt – überall feierten die Menschen am Samstagabend in Stuttgart Matchwinner Deniz Undav. Der Stürmer des VfB Stuttgart erzielte nach seiner Einwechslung beide Treffer für Deutschland und sicherte dem Team von Trainer Julian Nagelsmann so den knappen 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste.

Schon bei seiner Einwechslung in der 60. Minute brauste in Stuttgart Jubel auf. Als der 29-Jährige dann zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf, lagen sich viele Fans bereits in den Armen. In der Nachspielzeit kannte die Begeisterung dann keine Grenzen mehr. Als Undav in der 94. Minute der Siegtreffer gelang, gab es vielerorts kein Halten mehr – überall waren laute Undav-Sprechchöre zu hören.

Selbst in der Stadtkirche Bad Cannstatt, wo sonst eigentlich gebetet wird, waren die Fußball-Fans aus dem Häuschen. In der Kirche hatten sich rund 100 Menschen zum gemeinsamen Fußballschauen versammelt.

Auch in der Stadtkirche in Bad Cannstatt kannte der Jubel keine Grenzen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem Spiel feierten zahlreiche Fans der deutschen Nationalmannschaft laut Polizei friedlich in der Innenstadt weiter. Bis etwa 2 Uhr zog ein lauter Autokorso hupend durch die Stadt. Auch hier war das Trikot mit der Nummer 26 omnipräsent.

Zuletzt hatte der Stürmer nach seiner Vertragsverlängerung bekanntgegeben, er wolle seine Karriere beim VfB beenden. „Ich habe mich schnell in den Verein verliebt, in die Fans und die Leute hier. Ich fühle mich einfach wohl“, sagte der Stürmer im Podcast „HSTRY Connect“. Die Liebesgeschichte Undav-Stuttgart ist seit Samstagabend um ein Kapitel reicher.