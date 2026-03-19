Deniz Undav trifft regelmäßig für den VfB Stuttgart – und bleibt trotz Spekulationen um eine DFB-Rückkehr gelassen. Was Trainer Hoeneß zum Hype um seinen Stürmer sagt.
Der mediale Hype um Deniz Undav und die Spekulationen über dessen mögliche Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft beschäftigen auch seinen Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. „Ich nehme das so wahr, dass Deniz - und das ist ja auch das Wichtigste - gute Spiele zeigt, sehr wichtige Tore für uns schießt und das über einen längeren Zeitraum. Es ist jetzt kein kurzzeitiges Aufflackern“, sagte Hoeneß vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).