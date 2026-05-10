VfB-Stürmer Ermedin Demirovic: Die „Wildsau“ spielt wie eine „Bulldogge“ – und macht Werbung für ein Duett

Ermedin Demirovic hat beim 3:1 des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen nicht nur seinen Trainer begeistert. Der Stürmer wurde mit Lob überhäuft – und hielt ein Plädoyer.
Er selbst hatte ja schon genug Lob abbekommen an diesem frühen Abend in der Stuttgarter MHP-Arena. Also verteilte er auch ein bisschen Wertschätzung für andere. Zum Beispiel: an Maximilian Mittelstädt. Der hatte im Spiel des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen ziemlich cool den Strafstoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte verwandelt, den Ball dabei ins Tor gechippt. Was Ermedin Demirovic ziemlich beeindruckte.