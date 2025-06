Nick Woltemade hat auch beim zweiten EM-Spiel der deutschen U21 getroffen. Nach seinem Dreierpack zum Auftakt gegen Slowenien (3:0) traf der Angreifer des VfB Stuttgart auch beim 4:2 gegen Tschechien. Diesmal jedoch nicht mit seinem starken rechten Fuß, sondern per Kopf.

Eigentlich sollte das bei einem Stürmer seiner Größe, Woltemade ist nach eigenen Angaben 1,99 Meter groß, nicht weiter überraschen. Doch tatsächlich war der Angreifer in seiner Karriere bislang nicht als Kopfballungeheuer in Erscheinung getreten. In der Bundesliga traf er laut „transfermarkt.de“ erst zweimal per Kopf – und auch in der U21 hatte er vor der Partie erst einmal erfolgreich eingenickt (beim 3:0-Sieg gegen Spanien im März, wo er einen Dreierpack erzielte).

Woltemade widmete Kopfballtor Herrmann Gerland

Als der Angreifer in der 54. Minute gegen Tschechien bei einer Flanke von rechts hochstieg, sich gegen zwei Gegenspieler durchsetzte und den Ball anschließend unhaltbar ins obere linke Eck köpfte, staunte der ein oder andere Zuschauer deshalb nicht schlecht. Anders als Woltemade selbst. Der Stürmer sagte nach dem Spiel im TV-Interview bei „ran“: „Langsam wird mir mein Kopfballspiel zu schwach gemacht.“

Er habe in den vergangenen Monaten hart daran gearbeitet und sich kontinuierlich verbessert. „Über solche Tore freue ich mich am meisten, weil es das Geschenk der Arbeit auf dem Trainingsplatz ist.“ Woltemade gesteht aber auch: „Ich hätte vielleicht mal ein bisschen früher anfangen sollen, daran zu arbeiten.“

Den Treffer widmete er U21-Co-Trainer Herrmann Gerland, der für sein Training mit dem Kopfball-Pendel bekannt ist: „Vor dem ersten Spiel habe ich Hermann gesagt, morgen mache ich einen mit dem Kopf. Dann habe ich leider drei andere geschossen. Deswegen habe ich mir heute gesagt, dass ich mal einen mit dem Kopf reinhaue“, sagte Woltemade mit einem Lächeln im Gesicht.

Vorlagengeber Rocco Reitz freut sich mit Woltemade

Auch Vorlagengeber Rocco Reitz zeigte sich nach dem Spiel in der Mixed Zone wenig überrascht von dem sehenswerten Kopfballtreffer seines Teamkollegen: „Ich wusste, dass er groß ist und gut köpfen kann.“ Er habe das schon am eigenen Leib in der Bundesliga erfahren müssen. Denn als Woltemade noch für Werder Bremen spielte, traf er per Kopf gegen Reitz seine Gladbacher. Diesmal konnte sich der Mittelfeldspieler mit Woltemade freuen.