VFB-Stürmer bei DFB-Partie in Bosnien: Gewonnene Abmachung: Undav jubelt mit Demirovic-Pose

1 Deniz Undav jubelte beim DFB-Spiel am Freitagabend – in Demirovic-Pose. Foto: dpa/Christian Charisius

Deniz Undav ist der Mann des Abends in Bosnien. Erstmals trifft er doppelt im Nationaltrikot - und das auch noch im Wettstreit mit seinem Stuttgarter Sturmpartner.









Deniz Undav war nicht nur der Matchwinner für Deutschland. Nein, er war auch nach seinem ersten Doppelpack im fünften Länderspiel beim 2:1 (2:0) der Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League der klare Gewinner im Privatduell mit seinem Stuttgarter Sturmpartner Edin Demirovic. Nach seinen Toren kopierte Undav in Zenica den Torjubel von Demirovic, der sich nach seinen Treffern mit den Händen symbolisch das Trikot mit der Hand glatt streift. Das war am Freitagabend schon frech von Undav, oder?