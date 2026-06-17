VfB-Stürmer bei der WM 2026: „Davon gibt es nicht viele“ – diese Eigenschaft von Undav beeindruckt Kramer

Gegen Curaçao kam Deniz Undav von der Bank, traf und legte zwei Mal auf. Christoph Kramer hebt nun eine bestimmte Qualität des VfB-Stürmers hervor, die laut ihm nicht viele haben.

Nur vier Minuten hat Deniz Undav in seinem ersten WM-Spiel gebraucht, um seinen ersten Scorerpunkt einzufahren: Beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am Sonntagabend (7:1) kam der Stürmer des VfB Stuttgart in der 64. Minute beim Stand von 3:1 ins Spiel und legte in der 68. Minute auf Nathaniel Brown ab, der zum 4:1 traf.

Wiederum zehn Minuten später traf der Stürmer selbst aus kurzer Distanz, ehe er in der 88. Minute mit einem schönen Steilpass auf Kai Havertz seine zweite Torvorlage gelang – Undavs dritter Scorerpunkt in 24 Minuten.

Tommi Schmitt: „Dann bringt er nochmal richtig was ins Rollen“

Dass der Stürmer des VfB Stuttgart nach seiner Einwechslung so für Furore sorgte, beeindruckte auch Weltmeister Christoph Kramer. In dem Fußball-Podcast „Copa TS“ von Tommi Schmitt ist Kramer während der WM wöchentlich zu Gast und spricht mit Schmitt über das Turnier. In der aktuellen Folge, die am Dienstag erschienen ist, kamen die beiden auch auf Deniz Undav zu sprechen.

Tommi Schmitt ist unter anderem Host des Fußball-Podcasts "Copa TS". Foto: IMAGO/Eibner

Schmitt fand es „toll, dass Nagelsmann damit zeigen konnte, dass es nichts heißen muss, wenn man nicht von Anfang an spielt in so einem langen Turnier“. Es sei wichtig, dass auch bei den Fans dadurch ankomme, dass Undavs Joker-Rolle nicht bedeute, dass Nagelsmann ihn weniger möge, „sondern wenn der dann kommt, dann bringt er nochmal richtig was ins Rollen“, so Schmitt weiter.

Christoph Kramer: „Undav ist eine Waffe“

Kramer ging daraufhin auf die schwierige Rolle eines Einwechselspielers ein. „Eingewechselt zu werden ist ein ganz anderes Spiel als von Anfang an zu spielen. Du kannst dich da mit deinem Fitnesstrainer so lange warm machen wie du möchtest – das ist nicht das gleiche.“

Der Weltmeister von 2014 ergänzte: „Wenn du reinkommst: Du machst einen Sprint und du bist sowas von tot und kaputt.“ Einwechslungen müsse man können, „und Deniz Undav kann das“. Daher sei er „auf jeden Fall eine Waffe, weil es davon nicht so viele gibt, die direkt da sind und direkt ein Gefühl für den Ball und für alles haben, für den Rhythmus des Spiels.“ Auch Teamkollege Kai Havertz hatte Undav nach dem Auftaktsieg als „Waffe“ bezeichnet.

Sieben Scorer in vier Spielen für Deniz Undav

Ob von Anfang an oder als Einwechselspieler – im DFB-Dress läuft es zuletzt für Deniz Undav. In seinen vergangenen vier Spielen für das deutsche Team gelangen ihm sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen).

Ob Undav bei der WM weiterhin als Joker zum Einsatz kommt, wird sich am Samstag zeigen. Dann spielt das deutsche Team in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. Angepfiffen wird die Partie um 22 Uhr.