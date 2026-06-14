VfB-Stürmer bei der Fußball-WM: Ein Tor, zwei Assists - viel Lob für „Waffe“ Deniz Undav

Deniz Undav durfte zum Start der WM nicht von Beginn an spielen. Das hinderte ihn nicht daran, Scorerpunkte zu sammeln. Nach dem erfolgreichen Joker-Einsatz gab es viel Lob.
Gab es da mal schlechte Stimmung zwischen Deniz Undav und dem Bundestrainer? Hat Julian Nagelsmann den Stürmer des VfB Stuttgart tatsächlich mal öffentlich kritisiert? Kaum zu glauben, wenn man sich den Sonntagabend deutscher Zeit noch einmal vor Augen führt - den der Coach der deutschen Mannschaft in Bezug auf Deniz Undav so zusammenfasste: „Er hat es gut gemacht.“ Und: „Er ist ein Finisher. Den brauchst du in so einem Turnier.“