VfB-Spieler erzählt im Fernsehen: Leweling dankt seiner Mutter: „Versuche ihr das jeden Tag zurückzuzahlen“

Als Jamie Leweling den Traum von der Profikarriere verfolgt, fährt ihn sein Opa immer zum Training. Nach dessen Tod übernimmt die Mutter, die eigentlich „keine Ahnung vom Fußball hat“.
Der Fußball gehörte bei Familie Leweling lange in Opas Aufgabenbereich: Der Großvater hatte den jungen Jamie, der von der Profikarriere träumte, in seiner Jugendzeit überall hin begleitet, wo es um Fußball ging – ob zum Training oder zu den Spielen. Lewelings Mutter hingegen hat „eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball und sich nicht dafür interessiert“, erzählt der Flügelspieler des VfB Stuttgart am Sonntagabend in der Sendung „SWR Sport“.