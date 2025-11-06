VfB-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam: „Vereinzelte Straftaten“ – Polizei muss Fanmarsch immer wieder stoppen

Vor dem Europa-League-Spiel des VfB Stuttgart hat die Polizei beim Fanmarsch der Anhänger von Feyenoord Rotterdam alle Hände voll zu tun. Auch ein Wasserwerfer kommt zum Einsatz.
Es hat mächtig geknallt am Donnerstagabend auf der Benzstraße im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim: Die Fans vom niederländischen Club Feyenoord Rotterdam haben bei ihrem Fanmarsch zur MHP-Arena immer wieder Pyrotechnik eingesetzt und Feuerwerksraketen in Richtung Himmel geschossen. Es kam zu Festnahmen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik