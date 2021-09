1 Borna Sosa (re.) setzt sich im kroatischen Nationalmannschaftsdress gegen Russlands Arsen Zakharyan durch. Foto: AFP/Natalia Kolenivkova

Für VfB-Linksverteidiger Borna Sosa läuft es nach seinem gescheiterten Fremdgehversuch zum Deutschen Fußball-Bund sehr gut im kroatischen Nationalteam. Sammelt er dort bald auch Scorerpunkte wie im Verein?

Stuttgart - Was war das für eine Posse um Borna Sosas Blitz-Einbürgerung auf Empfehlung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) im vergangenen Mai. Der Linksverteidiger des Bundesligisten VfB Stuttgart sollte künftig das Trikot mit dem Bundesadler tragen, doch eine übersehene neue Regel des Weltverbands Fifa durchkreuzte den Fremdgehversuch. Doch am Sturm der Entrüstung in seiner Heimat änderte das wenig. Sosa wurde gnadenlos abgestraft und zum Buhmann der kroatischen Fußballfans.

