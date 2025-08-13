VfB-Profi geht in die Wüste: Undav über Millot-Wechsel: „Es ist klar, dass es da Aufruhr gibt“

Enzo Millot spielt künftig nicht mehr beim VfB Stuttgart, sondern in Saudi-Arabien. Das sagt sein Ex-Teamkollege Dennis Undav dazu.
Fußball-Nationalstürmer Deniz Undav hat Verständnis für den Wechsel von Enzo Millot vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien. Es sei ein „guter Schritt“ für den 23-Jährigen, sagte Undav (29) über seinen bisherigen Teamkollegen beim VfB Stuttgart in einem Sky-Interview. „So sichert er sich und seine Familie über mehrere Generationen ab. Soll er doch machen. In drei Jahren ist er immer noch jung und kann noch zurückkommen.“