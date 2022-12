1 Physiotherapeut Gerhard Wörn (re., neben Chefcoach Bruno Labbadia) steht auch wieder uf dem Trainingsplatz. Foto: Imago//Rudel/Robin Rudel

Gerhard Wörn, der Kult-Physiotherapeut des VfB Stuttgart, ging von Anfang an offen mit seiner Tumorerkrankung um. Jetzt ist er zurück auf dem Trainingsplatz, spricht über seine Gefühle und sagt, was sich für ihn verändert hat.















Eine behutsame Wiedereingliederung sieht etwas anders aus. Auch für Gerhard Wörn heißt es unter dem neuen Chefcoach Bruno Labbadia schon mal: 7.15 Uhr Dienstantritt in der Kabine. Allerspätestens um sechs Uhr bedeutet das für den Physiotherapeuten des VfB Stuttgart daheim in Wernau: aufstehen, raus aus den Federn. „Das hatten wir ja schon einmal so ähnlich unter Felix Magath. Der Trainer will ein Zeichen setzen, aber das wird ja nicht zum Dauerzustand“, sagt der 65-Jährige mit der Erfahrung von 22 Dienstjahren beim Fußball-Bundesligisten.