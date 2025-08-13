VfB-Oma zu Woltemade: „Du bist als Nix gekommen, jetzt meinst du, du bist der Käs’!“

Angelika Brendle-Arndt ist vor mehr als drei Jahren als „VfB-Oma“ bekannt geworden. Wie blickt sie auf die neue Saison und auf den Woltemade-Poker?
Der Klassenerhalt 2022 in letzter Sekunde war nicht nur der große Moment von Wataru Endo, der den Club aus Cannstatt mit seinem Kopfballtor in der Nachspielzeit in der ersten Liga hielt. Es war auch der große Moment von Angelika Brendle-Arndt aus Affalterbach (Kreis Ludwigsburg). Mit ihrem „Bleeder-Hund“-Moment löste sie einen kleinen Hype aus – und wurde als „VfB-Oma“ bekannt.