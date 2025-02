VfB-Neuzugang vom 1. FC Nürnberg: Finn Jeltsch – eine Millionen-Investition in die Zukunft

1 Finn Jeltsch hat für den 1. FC Nürnberg bereits 31 Zweitligaspiele absolviert. Foto: IMAGO/Zink/Daniel Marr

Für den 18 Jahre jungen Innenverteidiger Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg bezahlt der VfB eine Ablöse im hohen einstelligen Millionenbereich. Das ist ungewöhnlich, hat aber bei näherer Betrachtung seine Gründe.









Link kopiert



Risiko- oder auch Wagniskapital, das weiß der gut informierte Geldanleger, ist im Spiel in Bezug auf Unternehmensideen, die noch in ihren Anfängen sind, aber hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Insofern darf man mit Blick auf den Transfer des Nürnberger Innenverteidigers Finn Jeltsch zum VfB Stuttgart schon von einem kleinen Risikoinvestment sprechen. Denn Jeltsch ist gerade mal 18 Jahre alt – und der VfB Stuttgart zahlt für ihn rund acht Millionen Euro an Ablöse, plus möglicher Boni an den Club aus Nürnberg.