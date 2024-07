VfB-Neuzugang Ermedin Demirovic: „Der VfB kann eine gewaltige Wucht entwickeln“

1 Ermedin Demirovic wird nach seinem ersten Training beim VfB von den Fans herzlich empfangen. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der Augsburg-Neuzugang Ermedin Demirovic hat am Dienstagvormittag sein erstes Training mit dem Team des VfB Stuttgart absolviert. „Für mich erfüllt sich ein Kindheitstraum“, sagt der 26-Jährige.









Das erste Training mit den neuen Teamkollegen vom VfB Stuttgart ist am Dienstagvormittag absolviert – und Ermedin Demirovic hat es gleich mal im ärmellosen Muskelshirt aufgenommen. Der Torjäger vom FC Augsburg, den die Cannstatter für die Rekordablöse von 21 Millionen Euro verpflichtet haben, geht also die neue Aufgabe topmotiviert an.