5 Robin Schumpp traf zur 1:0-Führung der SG Deißlingen und konnte mit seinem Team beim VfB Bösingen mit 3:2 gewinnen. Foto: Schleeh

VfB Bösingen – SG Deißlingen 2:3 (1:1). Was für eine dicke Sensation im Derby: Der Aufsteiger aus Deißlingen und Lauffen düpiert den derzeit kriselnden VfB und schafft den zweiten Sieg hintereinander















Bösingen dagegen kassierte die dritte Niederlage in Folge und kassierte hierbei 15 Gegentreffer. Noch vor drei Wochen nach dem Saisonstart hätte wohl niemand gedacht, dass das Bezirksduell einen anderen Sieger außer den Hausherren haben würde. Doch weit gefehlt: Die SGD ist in der Landesliga angekommen, der VfB hat derzeit einen stotternden Motor und kommt einfach nicht mehr in die Gänge.

Gäste von Beginn präsent

Deißlingen war von Beginn an präsent und verzeichnet gleich die erste dicke Gelegenheit in 6. Minute, als Julian Schneider nach einem direkten Pass in die Spitze nur den Pfosten traf. Eine Viertelstunde später klappte es besser: Robin Schumpp schloss eine Ballstafette über das Zentrum mit der 0:1-Führung ab (24.). Bösingen wachte nun auf und antwortete prompt vier Minuten später in der 28. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. Adi Dobricean zog einen Eckball an den langen Pfosten und Jonas Schinacher drückte den Ball mit dem Fuß über die Linie.

VfB findet schwer in Partie

Bösingen hatte in den ersten 45 Minuten echte Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen und zeigte viele Unsicherheiten. Deißlingen kämpfte, ackerte und rackerte im weiteren Spielverlauf unermüdlich.

Julian Schneider verpasst knapp

Nach dem Seitenwechsel ging es dann direkt wieder zur Sache. Die Gäste hatten in der 46. Minute das zweite Tor auf dem Schlappen – Julian Schneider verfehlte mit einer Direktabnahme nach einer Hereingabe vom Flügel nur ganz knapp. Besser machte es keine 120 Sekunden später auf VfB-Seite Marius Müller. Mit dem Fuß bugsierte er eine Flanke von Benedikt Bantle aus dem Halbfeld zum 2:1 ins Deißlinger Netz (48.).

SG Deißlingen bleibt eiskalt

Wer glaubte, alles würde nun seinen erwartenden Gang für den Favoriten gehen, der täuschte sich gewaltig. Die SGD gab nicht auf und schlug nur kurze Zeit später eiskalt zurück. Die SG Deißlingen führte einen strittigen Freistoß schnell aus, der Ball kam nur Mitte und Felix Schaplewski versenkte die Kugel zum 2:2 (52.) im Bösinger Kasten. In der Folge vergaben die Hausherren durch Noah Kimmich (55.) sowie Nico Neumann, der am stark haltenden Konstantin Leichtle scheiterte (57.), den zweiten Treffer.

Joker Steffania sticht

Auf der Gegenseite brachten die Schaplewski-Coaches nach einer Stunde ihren "Joker" Matteo Steffania. Der tanzte erst drei Bösinger aus und schockte die Leopold-Schützlinge mit dem 3:2 für den Außenseiter in der 71. Minute.

Obwohl der VfB in den letzten 20 Minuten alles versuchte, wollte es mit dem Ausgleich nicht mehr klappen. Im Gegenteil: Schneider vergab das 2:4 zur endgültigen Entscheidung, als Schinacher in höchster Not klärte (74.).

Ampelkarte für Schinacher

180 Sekunden später musste er nach einem langen Ball und Foul gegen Julian Schneider mit der Ampelkarte vom Feld. Deißlingen brachte den knappen Vorsprung mit einem Mann mehr über die Zeit, obwohl der VfB durch Marvin Schlosser nach Flanke von Leon Schlosser mit einem Kopfball nur den Pfosten traf (81.).

TRAINERSTIMMEN

Peter Leopold (VfB Bösingen): „Wir konnten die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, auf dem Platz nicht umsetzen. Das Verhalten gegen den Ball war nicht gut. Letztlich haben wir verdient verloren, weil wir die 2:1-Führung zu schnell aus der Hand gegeben haben und Deißlingen mehr investierte.“

Felix Schaplewski (SG Deißlingen): „Wir haben verdient gewonnen, sind in der ersten Halbzeit sehr gut ins Spiel gekommen. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Deswegen freuen wir uns riesig. Beim 1:2-Rückstand waren wir zu spät am Gegner. Danach zeigten wir eine super Moral, eine starke Teamleistung, haben nie aufgegeben. Was wir im Nachgang noch besser machen müssen, ist das Spiel beruhigen oder das vierte Tor nachlegen.“

STATISTIK

VfB Bösingen: Knöpfle – Flaig, Kimmich, Schinacher, Wulle, Dobricean, Beiter, B. Bantle (71. Jochem), L. Schlosser (86. Lehmann), Neumann (63. M. Schlosser), M. Müller.

SG Deißlingen: Leichtle – Moser (71. Hall), Roth, F. Schaplewski, Bob, Schumpp, Matt (90.+1 Keller), Schneider (88. Bögelspacher), Irion (60. Steffania), Silva, Moosmann.

Tore: 0:1 Robin Schumpp (24.), 1:1 Jonas Schinacher (28.), 2:1 Marius Müller (48.), 2:2 Felix Schaplewski (52.), 2:3 Matteo Stefania (71.).

Schiedsrichter: Michael Spieß. Gelbe Karten: 3/1; Gelb-Rot für Schinacher (Bösingen/78.). Zuschauer: 220.