VfB-Junioren im DFB-Pokal: U 19 des VfB spielt um Pokalsieg Nummer fünf – mit allen Toptalenten?

Einen Tag vor den Profis bestreitet in Potsdam die U 19 des VfB Stuttgart das Finale im DFB-Pokal der Junioren. Der Coach Tobias Rathgeb bringt eigene Titelerfahrung ein.
Als die A-Junioren zu einer ihrer letzten Trainingseinheiten dieser Saison auf den Platz wollten, sorgte dieser Tage ein Unwetter über Bad Cannstatt für eine ungewollte Verzögerung. Ein schlechtes Omen soll das aber nicht sein. Im Gegenteil. Wenn die A-Jugend des VfB Stuttgart an diesem Freitag (17 Uhr) in Potsdam gegen den VfL Wolfsburg um den Gewinn des DFB-Pokals spielt, geht sie mit einem richtig guten Gefühl in die Partie.