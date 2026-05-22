VfB-Junioren im DFB-Pokal: U 19 des VfB spielt um Pokalsieg Nummer fünf – mit allen Toptalenten?

Einen Tag vor den Profis bestreitet in Potsdam die U 19 des VfB Stuttgart das Finale im DFB-Pokal der Junioren. Der Coach Tobias Rathgeb bringt eigene Titelerfahrung ein.

Als die A-Junioren zu einer ihrer letzten Trainingseinheiten dieser Saison auf den Platz wollten, sorgte dieser Tage ein Unwetter über Bad Cannstatt für eine ungewollte Verzögerung. Ein schlechtes Omen soll das aber nicht sein. Im Gegenteil. Wenn die A-Jugend des VfB Stuttgart an diesem Freitag (17 Uhr) in Potsdam gegen den VfL Wolfsburg um den Gewinn des DFB-Pokals spielt, geht sie mit einem richtig guten Gefühl in die Partie.

„Insgesamt“, sagt Tobias Rathgeb, „geht es uns sehr gut.“ Obwohl in dieser Spielzeit nicht alles rund gelaufen ist.

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In der Hauptrunde der Saison haben es die VfB-Talente nicht geschafft, sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. „Es war knapp, es war nicht alles schlecht“, sagt Rathgeb, „aber wir hatten zu viele Spiele, in denen wir in der Verlängerung noch Punkte abgegeben haben.“ Zudem verweist der Coach auf Verletzungen wichtiger Spieler und den Umstand, dass die U-19-Junioren des VfB auch schon in der zweiten Mannschaft gefragt waren.

„Sechs A-Jugend-Spieler haben es in dieser Saison geschafft, in der dritten Liga zu debütieren“, sagt Rathgeb, der damit das primäre Entwicklungsziel des Clubs erfüllt hat: „Wir wollen die Jungs voranbringen.“ Drei von ihnen spielten nahezu die ganze Saison auf der höheren Ebene: Florian Hellstern, Mirza Catovic und Yannik Spalt. Was zu der Frage führt, ob im Finale um den DFB-Pokal das Trio doch wieder dabei sein wird.

„Wir haben eine Idee und im Club dazu einen coolen Plan entwickelt“, sagt Tobias Rathgeb, will sich aber nicht vollends in die Karten schauen lassen: „Ich will noch nicht zu viel verraten.“ Klar ist indes, dass kein Spieler aus der U 17 hochgezogen wird. Die B-Junioren haben am vergangenen Wochenende die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Ohnehin vertraut der Ex-Profi seinem Stammteam. „Das Finale erreicht zu haben, spricht für die Mannschaft“, sagt Rathgeb, dessen Team in den Pokalspielen auch gezeigt hat, dass es auf den Punkt voll fokussiert sein kann. Kürzlich haben die U-19-Junioren des VfB bereits den WFV-Pokal gewonnen. „Der Pokal ist etwas Besonderes. An diesem Tag abzuliefern, das ist es, was es später auch im Profibetrieb braucht“, betont der Trainer – und kennt das aus eigener Erfahrung.

2001 stand Tobias Rathgeb selbst im U-19-Pokalfinale und hat den Titel gewonnen. Nun weiß er: „In einem Finale geht es auch um die Frage: ‚Wer will es mehr?‘“ Am Freitagabend soll das der VfB Stuttgart sein. „Ich bin guter Dinge“, sagt Rathgeb, „dass wir in der Lage sein werden, von den beiden Teams die bessere Leistung zu bringen.“

Für die A-Junioren des VfB wäre es der fünfte Titelgewinn im DFB-Pokal nach 1997, 2001, 2019 und 2022.