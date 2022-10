1 Der VfB Bösingen muss in der Defensive sicher stehen. Foto: Schleeh

Eine Herkulesaufgabe hat der VfB Bösingen vor sich, wenn es zum Tabellenführer GSV Maichingen geht.















GSV Maichingen – VfB Bösingen (Sonntag, 15 Uhr). Beim Tabellenführer hat der VfB Bösingen in der Außenseiterrolle diesmal nichts zu verlieren und kann ohne Druck versuchen weiter zurück in seine alte Erfolgsspur zu kommen.

Der dritte Saisonsieg gegen Metzingen (5:0) war erlösend, jedoch (noch) nicht befreiend. Dies weiß Trainer Peter Leopold nur zu gut.

Leopold: Es wird nicht einfacher

"Nachdem wir die schrecklichen Wochen endlich weggesteckt haben, wird es nun natürlich nicht einfacher. Wir müssen wieder kämpfen und zeigen, dass wir noch gewinnen können. Allerdings dürfen wir uns nicht blenden lassen. Maichingen ist eine ganz andere Hausnummer. Ein derzeit starker Gegner bei dem wir nicht in der Favoritenrolle sind."

GSV ist sehr gefestigt

Maichingen ist die Überraschung der bisherigen Runde. Das letztjährige Mittelfeldteam ist plötzlich Tabellenführer – auf souveräne Art und Weise. In elf Begegnungen ungeschlagen, neun Siege gefeiert und nur zweimal gegen die Aufsteiger Ofterdingen (1:1) und Deißlingen (0:0) ohne Sieg geblieben. Bei 26:7-Toren zeigt sich vor allen Dingen die Kompaktheit in der Defensive. Zuletzt sogar mit enormer Substanz und Wille. Der GSV gewann in Empfingen nach einem 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Ex-Profi Michael Klauß (sieben Treffer), Torjäger Marius Pfender (8) oder Dirk Prediger (letzte Runde 13 Treffer) sind neben Routinier Filippo Intemperante sowie Christopher Paurevic die Säulen der Elf von Trainer Guiseppe Velle.

Viel Arbeit für VfB-Abwehr

Auf die Bösinger Abwehr wartet viel Arbeit, die nur über ein gutes Pressing mit viel Laufarbeit und taktischer Disziplin abzufedern ist, damit der Spitzenreiter nicht ins Spiel findet und somit möglichst oft vom VfB-Strafraum entfernt bleibt. Mit dem eigenen neuen Selbstvertrauen bauen die Gäste auf ihre Stärken in der Offensive. Denn trotz sieben Niederlagen hat Bösingen nur in zwei Partien keinen eigenen Treffer markiert. In erster Linie war im bisherigen Rundenverlauf die Anzahl der Gegentreffer (27/fast drei pro Spiel) einfach zu hoch.