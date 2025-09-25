VfB Stuttgart in der Europa League: So haben sich die Gegner des VfB geschlagen
Sichtlich unzufrieden: Ex-VfB-Profi Ludovic Magnin beim Auftritt seiner Basler in Freiburg. Foto: IMAGO/Fotostand

In dieser Woche ging der erste Spieltag in der Europa League über die Bühne. Wir blicken darauf, wie sich die Gegner des VfB Stuttgart geschlagen haben.

Der VfB Stuttgart hat seine Auftakthürde in der Europa League gemeistert: Gegen Celta Vigo gewann das Team von Sebastian Hoeneß vor heimischem Publikum mit 2:1. Wie in der vergangenen Saison in der Champions League gibt es wieder eine große Gruppenphase mit 36 Teams, von denen sich 24 für die K.o.-Phase qualifizieren – die ersten Acht ohne den Umweg über die Play-offs.

 

Der VfB Stuttgart hat neben Celta Vigo folgende Mannschaften zugelost bekommen: FC Basel (auswärts), Fenerbahce Istanbul (a), Feyenoord Rotterdam (heim), Go Ahead Eagles Deventer (a), Maccabi Tel Aviv (h), AS Rom (a) sowie die Young Boys Bern (h).

In dieser Woche ging der erste Spieltag über die Bühne. In unserer Bildergalerie blicken wir darauf, wie sich die Gegner des VfB zum Auftakt geschlagen haben.

 