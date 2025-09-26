VfB in der Europa League: „Wusste, dass Verteidiger nicht die schnellsten sind“ – Nübel über Vorlage

Eine außergewöhnliche Torvorlage leitet den Erfolg des VfB Stuttgart in der Europa League gegen Celta Vigo ein. Torwart Alexander Nübel erhält dafür ein Sonderlob des Trainers.
Seine außergewöhnliche Torvorlage beim erfolgreichen Europa-League-Auftakt des VfB Stuttgart hatte Nationaltorhüter Alexander Nübel nach eigenen Wort so geplant. Mit einem weiten Ball vom eigenen Strafraum leitete der Keeper den 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo ein. Einmal kam sein Ball auf, dann erzielte Badredine Bouanani per Heber das 1:0.