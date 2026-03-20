VfB in der Europa League: Europapokal auch in der nächsten Saison? So stehen die Chancen

Der VfB Stuttgart ist am Donnerstagabend aus der Europa League ausgeschieden. Das Team will aber auf jeden Fall wieder international spielen. Wie stehen die Chancen?
Kein Tor erzielt, trotz guter Leistung 0:2 verloren – am Ende im Achtelfinale ausgeschieden. Das sind die Fakten des Rückspiels des VfB Stuttgart beim FC Porto vom Donnerstagabend. „Heute tut das sehr, sehr weh“, sagte danach Alexander Nübel, der Torhüter des VfB. Schließlich hatten sich die Stuttgarter Profis vorgenommen, noch viel länger in diesem Wettbewerb dabei zu sein. Jamie Leweling hat im Überschwang der Gefühle nach dem Pokalsieg 2025 gar getönt, man könne „den Europapokal gewinnen“.