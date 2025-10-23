VfB in der Europa League: Bei Fenerbahce und beim VfB – wer kennt diese Spieler und Trainer?

Vor allem bei den Trainern gibt es einige, die schon für Fenerbahce Istanbul und den VfB Stuttgart gearbeitet haben. Aber auch Spieler trugen schon beide Trikots. Ein Überblick.
Weiß-Rot und Gelb-Blau? Warum nicht!? Es gibt einige Trainer und Spieler, die sowohl für den VfB Stuttgart also auch für Fenerbahce Istanbul tätig waren. An diesem Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) treffen der amtierende deutsche Pokalsieger und der Club aus der Türkei am dritten Spieltag der Europa League aufeinander. Und für einige Ehemalige wird es ein besonderes Aufeinandertreffen.