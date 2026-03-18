VfB in der Europa League: Abflug nach Porto – der VfB macht sich auf zum Rückspiel
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Jamie Leweling und Alexander Nübel (re.) auf dem Weg zum Abflug nach Porto. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Am Donnerstag will der VfB Stuttgart die Hinspiel-Niederlage wettmachen und ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Das Team ist auf dem Weg. Wir haben die Bilder von Abflug.

Endet die Reise in der Europa League – oder darf der VfB Stuttgart weiter von einem internationalen Titel träumen? Das entscheidet sich am Donnerstagabend (21 Uhr) im Estadio do Dragao. Der VfB muss dort das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto gewinnen, um zumindest eine Verlängerung zu erreichen. Das Hinspiel endete in Stuttgart 1:2.

 

Trotz allem reist der VfB-Tross nicht ohne Zuversicht nach Portugal. Für den Optimismus sorgte auch der 1:0-Heimsieg am Sonntagabend in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Der Treffer von Stürmer Deniz Undav hat dabei das Spiel entschieden.

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Am Mittwochvormittag machte sich das Team des VfB auf die Reise nach Porto. Los ging es am Flughafen in Leinfelden-Echterdingen. Wir haben die Bilder vom Abflug – in unserer Bildergalerie. Viel Spaß damit.

 