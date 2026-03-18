VfB in der Europa League: Abflug nach Porto – der VfB macht sich auf zum Rückspiel

Abflug nach Porto – der VfB macht sich auf zum Rückspiel

9 Jamie Leweling und Alexander Nübel (re.) auf dem Weg zum Abflug nach Porto. Foto: Baumann/Hansi Britsch 9 Bilder - Fotostrecke öffnen Am Donnerstag will der VfB Stuttgart die Hinspiel-Niederlage wettmachen und ins Viertelfinale der Europa League einziehen. Das Team ist auf dem Weg. Wir haben die Bilder von Abflug.







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Endet die Reise in der Europa League – oder darf der VfB Stuttgart weiter von einem internationalen Titel träumen? Das entscheidet sich am Donnerstagabend (21 Uhr) im Estadio do Dragao. Der VfB muss dort das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto gewinnen, um zumindest eine Verlängerung zu erreichen. Das Hinspiel endete in Stuttgart 1:2.