VfB in der Champions League: Mit dieser Elf will Sebastian Hoeneß spielen

Er hatte sich zuletzt auf der rechten Defensivseite wieder festgespielt, doch nun wird Josha Vagnoman erneut ausgebremst. Der 23-Jährige wird im Champions-League-Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag an diesem Dienstag (18.45 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. Er hatte beim 2:2 in Wolfsburg einen Schlag auf den Fuß abbekommen. Eine genauere Untersuchung steht noch aus, Trainer Sebastian Hoeneß rechnet jedoch mit keiner längeren Ausfallzeit. Schon bis Sonntag und dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim soll Vagnoman wieder hergestellt sein.

Für die Partie gegen die Tschechen muss Hoeneß seine Mannschaft in der Defensive aber neu sortieren. Pascal Stenzel oder Anrie Chase heißen die Alternativen. Durch seine jüngsten Auftritte dürfte der US-Japaner die Nase vor Stenzel knapp vorne haben. Insbesondere, da Hoeneß in Sparta Prag eine klassische Kontermannschaft sieht, die ihr Heil in schnellen Gegenangriffen suchen wird. Was eher für Chase als für Stenzel spricht. Der VfB-Coach warnte vor dem tschechischen Meister, der mit einem 3:0 über RB Salzburg in die neue Ligaphase der Königsklasse gestartet ist. „Das ist ein Brett, das da kommt“, sagte Hoeneß.