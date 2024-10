VfB in der Champions League: Jetzt live – der MeinVfB-Countdown zur Königsklasse

VfB in der Champions League

1 Der VfB Stuttgart empfängt an diesem Dienstagabend das Team von Sparta Prag – wir schauen ausführlich auf die Partie. Foto: IMAGO/Michael Treutne

Erstes Heimspiel in der Champions League seit über 14 Jahren. Keine Frage: Dem VfB Stuttgart und deinen Fans steht ein besonderer Abend bevor. Auf den wir einstimmen. Mit unserem MeinVfB-Countdown zur Königsklasse.









Ring frei für Runde zwei – an diesem Dienstagabend (18.45 Uhr) empfängt der VfB Stuttgart am zweiten Spieltag der Champions League Sparta Prag. Es ist das erste Heimspiel der Weiß-Roten in der Königsklasse seit dem 23. Februar 2010. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Bei den Spielern, bei den Verantwortlichen und bei den Fans.